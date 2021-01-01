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CMC Kuzeydoğu, Orta Atlantik ve Ortabatı piyasalarına yönelik yeni bir tesis inşa edecek

Yapılan basın açıklamasında, yeni yasal düzenlemenin özellikle altyapı sisteminin çok eski olduğu ABD gibi hedef pazarlarda ...

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