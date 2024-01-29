Cleveland-Cliffs Indiana Harbor tesisindeki 7 No’lu yüksek fırında hidrojen kullanımını test etti

Pazartesi, 29 Ocak 2024 11:29:13 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., Indiana Harbor tesisinde bulunan 7 No’lu yüksek fırınında hidrojen kullanımını test ettiğini açıkladı. 7 No’lu yüksek fırın şirketin 2023 yılının Mayıs ayında Middletown Works’te gerçekleştirdiği denemenin ardından hidrojeni indirgeyici ve yakıt kaynağı olarak kullanan ikinci yüksek fırın oldu.

Şirket test çalışmaları için Indiana Harbor’da yakın zamanda devreye alınan hidrojen boru hattını kullandı. Cleveland-Cliffs’in CEO’su Lourenco Goncalves, “Indiana Harbor tesisindeki 7 No’lu fırın Kuzey Amerika’daki en büyük yüksek fırın. Verimliliğimizi ve yüksek fırında üretilen çeliğin yüksek kalite standardını korurken karbondan arındırma hedefi doğrultusunda bu son teknolojiyi kullanma konusunda diğer şirketlerden önde olduğumuz için gururluyuz,” dedi.