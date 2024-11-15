Liberty Steel’in tel ve çubuk tesisi Mart ayında devreye alınabilir

Liberty Steel’in Illinois eyaletinde bulunan tel ve çubuk tesisinin 3 Mart 2025’te “bazı mali anlaşmaların yapılmasının ardından” devreye alınması bekleniyor.

Yıllık 700.000 ton tel ve çubuk üretim kapasitesine sahip tesis, 1902 yılında kurulmuş olup ABD’nin en eski tesisi olma özelliği taşıyor. Kaynaklar, tesisin ABD’de kurulan daha yeni ve verimli elektrik ark ocakları ile rekabet edebilmesi için ciddi bir ekipman yenileme ihtiyacı olduğunu söylüyordu.

Liberty Steel’in tesisini devre dışı bırakması filmaşin fiyatlarının yükselmesine yol açmıştı. En son bağlantılar Ekim başına kıyasla yaklaşık %10 artışla 860-904$/mt bandından yapılmıştı.