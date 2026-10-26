CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ekim ayının ortasında %2,3 düştü, stokları %1,5 arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Ekim ayının ortasında (11-20 Ekim) birliğe üye büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin Ekim ayının başına (1-10 Ekim) kıyasla %2,3 düşüşle 1,89 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ekim ayının başında söz konusu üreticilerin ortalama toplam günlük ham çelik üretimi Eylül ayının sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %3,1 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çinli büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları arttı. 20 Ekim itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları 10 Ekim tarihine kıyasla %1,5 artışla 17,22 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayının ortasında ortalama toplam günlük ham çelik üretimi %2,3 gerilerken, stoklar %1,5 arttı. Çelik üreticilerinin üretimlerini azaltmalarına rağmen stokların artmaya devam etmesi, talebin zayıf seyrettiğini ve üretimdeki düşüşün stok artışını önlemeye yetmediğini gösteriyor.