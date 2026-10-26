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Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 yılı Ekim ayının ortasında %4,6 düştü

Pazartesi, 26 Ekim 2026 10:34:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından açıklanan verilere göre 20 Ekim itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Ekim tarihine kıyasla %4,6 düşüşle 8,96 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayının başında (1-10 Ekim) ise stoklar %2,7 artmıştı.

Özellikle 20 Ekim itibarıyla sıcak rulo sac, orta kalınlıktaki levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Ekim tarihine kıyasla sırasıyla %0,4, %5,7, %6,0 ve %9,2 düşerken, soğuk rulo sac stokları %1,4 arttı.

Hem miktar hem de yüzde bazında en fazla düşüşü inşaat demiri stokları kaydetti. Bu durumun başlıca nedenleri arasında tatil sonrasında inşaat faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla stok yenileme talebinin geçici olarak artması ve üreticilerin büyüyen zararları nedeniyle üretimlerini gönüllü olarak azaltmaları yer aldı. Soğuk rulo sac ise stokları artan tek ürün oldu. Bu artış, ticaretin geleneksel olarak güçlü seyrettiği Ekim ayında otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinden gelen talebin zayıf kalmasından kaynaklandı.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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