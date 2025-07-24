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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Temmuz ayının ortasında %2,1 arttı, stoklar yükseldi

Perşembe, 24 Temmuz 2025 10:03:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı ortasında (11-20 Temmuz), Temmuz ayı başına (1-10 Temmuz) kıyasla %2,1 artışla 2,14 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayı başında, Haziran ayı sonuna (21-30 Haziran) kıyasla %1,5 düşüşle 2,10 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Temmuz tarihine kıyasla %3,9 artışla 15,66 milyon mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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