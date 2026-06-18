Çin'in kok üretimi 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %1,9 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Mayıs döneminde Çin'in metalurjik kok üretimi yıllık bazda %1,9 artışla 210,37 milyon mt seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde ülkenin ham kömür üretimi ise yıllık bazda %0,3 düşüşle 1,98 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında tek başına değerlendirildiğinde Çin'in metalurjik kok üretimi yıllık bazda %1,1 artışla 42,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ham kömür üretimi ise yıllık bazda %1,7 düşüşle 397,22 milyon mt oldu.