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Çin'in kok üretimi 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %1,9 arttı

Perşembe, 18 Haziran 2026 10:17:51 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Mayıs döneminde Çin'in metalurjik kok üretimi yıllık bazda %1,9 artışla 210,37 milyon mt seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde ülkenin ham kömür üretimi ise yıllık bazda %0,3 düşüşle 1,98 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında tek başına değerlendirildiğinde Çin'in metalurjik kok üretimi yıllık bazda %1,1 artışla 42,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ham kömür üretimi ise yıllık bazda %1,7 düşüşle 397,22 milyon mt oldu.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Üretim 

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