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CISA: Çin’de çelik talebi artacak

Salı, 18 Ekim 2022 11:56:21 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çinli çelik üreticilerinin bu yılın üçüncü çeyreğindeki faaliyet durumunun ve önümüzdeki dönemde üretim ile faaliyetlerinde karşılaşabileceği zorlukların değerlendirildiği bir video konferans gerçekleştirdi.

CISA, Çin çelik endüstrisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde zorluklarla karşılaşmaya devam edeceğini ve çelik üreticilerinin verimliliği iyileştirmek için ellerinden geleni yapması ve çok çalışması gerektiğini ifade etti. CISA’ya göre, ulusal ekonomik istikrar paketinin uygulanmasıyla birlikte, ülke ekonomisi iyileşme gösterecek ve dolayısıyla çelik talebinin gelecekte kademeli bir şekilde artması bekleniyor.

CISA CEO’su He Wenbo, Çin çelik endüstrisinin 2008 ve 2015 yıllarına kıyasla tamamen farklı bir piyasa görünümüyle karşılaşacağını söyledi. Wenbo, bazı çelik üreticilerinin düşünce ve faaliyet biçimlerini değiştireceklerini, bazı çelik üreticilerinin ise piyasadan çekileceğini ifade etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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