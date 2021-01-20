CISA: Çin’de çelik fiyatları Aralık ayında daha da arttı, Ocak ayında düşebilir

Çarşamba, 20 Ocak 2021 14:54:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Aralık ayında Çin’de çelik fiyatları, artan demir cevheri fiyatları tarafından desteklenerek yükseldi. CISA, Ocak ayında Çin’in nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken bazı faktörler olduğunu dile getirdi.

Bunlardan ilki, Aralık ayında azalıp, Ocak ayında artan nihai mamul stokları. Geçtiğimiz yıl 20 Aralık itibarıyla 20 şehirdeki beş nihai mamul stoku, 10 Aralık’a göre %4,1 düşüşle toplam 7,29 milyon mt olurken, 31 Aralık itibarıyla ise, Çin’de orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin nihai mamul stoku Aralık ortasına kıyasla 10.000 mt veya %0,1 artışla 7,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak, bu yılın Ocak ayı itibarıyla, söz konusu beş nihai mamul stoku 31 Aralık’a kıyasla 410.000 mt veya %5,6 artışla toplam 7,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Artan stok, ilerleyen zamanlarda büyük olasılıkla çelik fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratacak.

İkincisi, Ulusal İstatistik Bürosu’na göre, Aralık ayında Çin’in ham çelik üretimi yıllık %7,7 artışla 91,25 milyon mt ve nihai mamul üretimi yıllık %12,8 artışla 120,34 milyon mt olurken, üretimin artması ise çelik piyasasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Üçüncü olarak ise, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 31 Aralık’a kıyasla %6,41 artış göstererek 169,34$/mt seviyesinde kaydedilirken çelik fiyatları söz konusu dönemde %0,76 düştü. Demir cevheri fiyatlarındaki artış, çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Aralık ayında havaların giderek soğuması, Çin Yeni Yılı tatilinin yaklaşması ve Çin’in kuzeyinde giderek kötüleşen Covid-19 salgını çelik talebini zayıflatarak çelik fiyatlarının düşmesine yol açacak, ancak uzun tatil dönemi öncesinde stok yenilenmesi çelik fiyatlarına destek sağlayabilir.

Dahası, Covid-19 salgını denizaşırı piyasalarda henüz kontrol altına alınamadı ve bunun da küresel ekonomik toparlanmayı olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.