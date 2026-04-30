CISA: Çin çelik sektörü 15. Beş Yıllık Plan döneminde üretimi kontrol edip talebi artıracak, yarı mamul ihracatı sınırlandırılacak

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Jiang Wei, Çin çelik sektörünün 15. Beş Yıllık Plan dönemine güçlü bir başlangıç yapabilmesi için üç önceliğe odaklanılması gerektiğini belirtti. Buna göre ilk olarak kapasite yönetimi, üretim düzenlemeleri ve sektör içi disiplin yoluyla toplam üretimin kontrol altına alınması, ikinci olarak özellikle çelik yapıların teşvik edilmesiyle talebin genişletilmesi ve üçüncü olarak ürün inovasyonu, enerji-karbon verimliliğinin artırılması ve dijital-akıllı dönüşüm olmak üzere üç ana başlığın derinleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan CISA Genel Sekreter Yardımcısı ve piyasa araştırma departmanı direktörü Shi Hongwei, yarı mamul çeliğin güçlü kaynak ve enerji özelliklerine sahip olduğunu belirterek bu ürünlerin ihracatına ilişkin fayda ve etkilerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Shi, büyük ölçekli yarı mamul ihracatının yerel çelik fiyatları üzerinde ilave baskı yaratarak olumsuz bir döngü oluşturabileceğini ifade ederken, Çinli üreticilerin yarı mamul ihracatını artırma eğilimini sınırlamaları gerektiğini söyledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl Ocak-Mart döneminde Çin’in yarı mamul ihracatı yıllık %28,99 artışla 3,30 milyon mt seviyesine ulaştı.

Mart ayında ise yarı mamul ihracatı aylık %65,99 ve yıllık %48,37 artışla 1,53 milyon mt seviyesine çıkarak 2026 yılı için aylık bazda rekor kırdı.

Shi, 2024 yılından bu yana CISA’nın yüksek katma değerli ürünlerin teşvik edilmesi, komşu pazarlarda istikrarın sağlanması ve denetimin güçlendirilmesine yönelik ihracat politikası yaklaşımını aktif şekilde savunduğunu belirtti. Bu yaklaşımın ihracatın standartlaştırılması ve ticaret ortamının iyileştirilmesini hedeflediğini ifade eden Shi, CISA’nın ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde Çin’in çelik ihracatını daha yüksek katma değerli, daha yeşil ve daha standart bir yapıya yönlendirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.