Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %2 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi Mayıs ayında yıllık bazda %1 artış gösterdi. Nisan ayında söz konusu endeks yıllık bazda %1,1 düşüş kaydetmişti.

Mayıs ayında endeks aylık bazda ise %1,2 yükseldi. Bu artış, Nisan ayında kaydedilen yükseliş hızına kıyasla 0,6 puan daha yüksek gerçekleşti. Söz konusu gelişmede, çelik üreticilerinin üretim duruşları ve yetkililerin sürdürdüğü “yıkıcı rekabet” ile mücadele politikalarının etkili olduğu belirtildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi yıllık bazda %2,0 geriledi. Ancak düşüş hızı, Ocak-Nisan dönemine kıyasla 0,7 puan yavaşladı.

Mayıs ayında Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %3,9, aylık bazda ise %0,5 arttı. Aynı dönemde Çinli sanayi üreticilerinin satın alma fiyat endeksi yıllık bazda %5,8, Nisan ayına kıyasla ise %1,3 yükseldi.

Ocak-Mayıs döneminde Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %1 artarken, sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları ise yıllık bazda %1,6 yükseldi.

Ocak-Mayıs döneminde üretici fiyat endeksinde görülen artış, sanayi işletmelerinin ürün satış fiyatlarında ılımlı bir yükselişe işaret etti. Ancak hammadde gibi girdi maliyetlerinin daha hızlı artması, orta ve alt segmentlerde faaliyet gösteren işletmelerin kâr marjları üzerinde baskı oluşturdu.