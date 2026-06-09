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Çin’in çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %8,1 geriledi, Mayıs ayında ise aylık bazda %8,9 arttı

Salı, 09 Haziran 2026 12:22:47 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %8,1 düşüşle 44,55 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen düşüş hızı, yılın ilk dört ayında kaydedilen gerilemeye kıyasla 1,6 puan yavaşladı. İhracattaki düşüş, Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe giren yeni ihracat lisansı uygulamasının beklenen sonucu olarak değerlendiriliyor. Söz konusu uygulama nihai mamul ihracatı üzerinde olumsuz etki yarattı. Ancak İran menşeli çeliğin ihracat piyasalarından büyük ölçüde çekilmiş olması, yılın ilk beş ayında Çin’in çelik ihracatını destekleyen unsurlardan biri oldu.

Mayıs ayında Çin’in nihai mamul ihracatı, Nisan ayına kıyasla %8,9 artışla, yıllık bazda ise %2,2 düşüşle 10,341 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. 

Mayıs ayında görülen toparlanma, Çin menşeli çeliğin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü koruduğunu ortaya koyuyor. Ancak Ocak-Mayıs döneminde ihracatın yıllık bazda %8,1 gerilemiş olması, 2026 yılında ihracatın hâlâ ciddi aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Öte yandan yılın ilk beş ayında Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık bazda %12,2 düşüşle 2,25 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında ise nihai mamul ithalatı, aylık bazda %3,0, yıllık bazda ise %6,2 düşüşle 451.000 mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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