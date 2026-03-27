CISA: Çelik üreticileri Nisan ayı üretim planlarını gözden geçirmeli

Cuma, 27 Mart 2026 10:06:09 (GMT+3)   |   Şanghay

Mart ayında Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel emtia piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açtı. Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre Çin Yeni Yılı tatilinin ardından çelik talebi toparlanma gösterirken, Mart ayının ilk yarısında görece yüksek stok seviyeleri fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

CISA verilerine göre 10 Mart itibarıyla Çin’de 21 büyük şehirde beş ana nihai çelik ürününe ait toplam stoklar 11,64 milyon mt seviyesinde kaydedilerek 28 Şubat’a kıyasla 0,76 milyon mt veya %7,0 artış gösterdi. Öte yandan 20 Mart itibarıyla toplam stoklar 11,64 milyon mt seviyesinde yatay seyretti ve bu durum Mart ayının ilerleyen döneminde talebin belirli ölçüde toparlandığına işaret etti.

İleriye dönük olarak CISA, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hammadde maliyetlerinde görülen artışların çelik sektöründe marjları baskılayabileceği konusunda piyasa oyuncularını uyardı. Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte uluslararası petrol fiyatlarının varil başına 100$ seviyesini aşması, küresel enerji arz zincirine ilişkin endişeleri artırırken, koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarında da yükselişe neden olarak çelik fiyatlarına destek sağladı.

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından navlun maliyetlerinin artması beklenirken, bunun demir cevheri ve kömür fiyatlarını yukarı çekerek çelik üretim maliyetlerini daha da artırabileceği ifade ediliyor. Bu durumun, çelik üreticilerinin kârlılığı üzerinde ilave baskı yaratması öngörülüyor.

Bununla birlikte son kullanıcı sektörlerden gelen talebin yavaş bir toparlanma göstermesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ediyor. CISA, çelik üreticilerine temkinli iyimser bir yaklaşım benimsemeleri ve Nisan ayı üretim planlarını gözden geçirmeleri yönünde tavsiyede bulundu.


