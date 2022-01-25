CISA: Aralık ayında kaydedilen düşüşlerin ardından Çin’de çelik fiyatları hafifçe dalgalanacak

Salı, 25 Ocak 2022 14:08:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan son rapora göre, çelik fiyatları Aralık ayında aşağı yönlü hareket etmeye devam etse de düşüş hızı yavaşladı.

Ayrıca, ülkenin pek çok bölgesinde pandeminin kötüye gitmesi, kış aylarında üretime getirilen kısıtlamalar ve yaklaşmakta olan Pekin Kış Olimpiyatları nedeniyle çelik fiyatlarının yakın gelecekte hafifçe dalgalanabileceği ifade edildi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, ülkede nihai mamul stokları artış gösterdi. 20 Ocak tarihi itibarıyla, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Ocak tarihine kıyasla 810.000 mt veya %10,2 artış göstererek 8,74 milyon mt oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, Aralık ayında, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %6,8 düşüşle 86,19 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, son kullanıcılardan gelen talebin azalması piyasayı dengeledi.

Son olarak, 31 Aralık tarihi itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI), aylık %17,23 artışla ve yıllık %25,45 düşüşle 118,94$/mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, demir cevheri fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları ise aylık bazda düşüş gösterdi. Yine de, Ocak ayında, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle ve demir cevheri fiyatlarının gözle görülür bir şekilde artmasıyla birlikte maliyetlerin yakın gelecekte çelik fiyatlarını destekleyeceği belirtildi.

Çin bu yıl içerisinde ekonomisinin istikrar kazanmasını amaçlıyor. Bu durum makroekonomik dengeler açısından çelik piyasasını olumlu etkileyecek. Ancak, yaklaşmakta olan Çin Yeni Yılı’na bağlı olarak çelik fiyatlarının Şubat ayının ortasına kadar yatay seyredebileceği söyleniyor.