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Çin’in yarı mamul ithalatı kütük sevkiyatlarının azalması nedeniyle ilk yarıda keskin düşüş gösterdi

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 17:06:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in yarı mamul ithalatı kütük sevkiyatlarının azalmasıyla bu yılın ilk yarısında keskin düşüş gösterdi. Mayıs ve Haziran ayında Çin’in kütük ithalatı Mart-Nisan aylarında yapılan alımlar az olduğundan sınırlı kaldı.

Haziran ayında Çin’in kütük ve slab ithalatı yaklaşık 264.200 mt olurken, Mayıs ayında ülkenin yarı mamul ithalatı 360.000 seviyesinde kaydedildi.

Çin gümrük verilerine göre, Haziran ayında ülke yıllık %98 düşüşle 24.700 mt kütük ithal etti. Ocak-Haziran döneminde ise Çin’in kütük ithalatı yıllık %66 düşüşle 1,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında Çin’in slab ithalatı bu yılın başından bu yana Rusya çıkışlı slab alımlarında kaydedilen keskin artış nedeniyle yıllık %917 artarak 239.500 mt seviyesinde yer aldı. Alımlardaki artış Batı’nın savaştan dolayı Mart ayından bu yana Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus tedarikçilerin büyük indirimler sunması ve sınırlı satış seçeneği olmasından kaynaklandı.


Etiketler: Slab Kütük Yarı Mamul Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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