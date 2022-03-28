Çin’in kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde slaba kıyasla azaldı

Pazartesi, 28 Mart 2022 15:07:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin yarı mamul ithalatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde 729.059 mt kütük ve 511.348 mt slab dahil olmak üzere 1.654.946 mt seviyesinde yer aldı.

Kütük ithalat hacmi yıllık %18 düşerken, slab ithalat hacminin yıllık %58 arttığı gözlendi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayı ve Ekim başında Çin, yaptığı Ocak-Şubat teslimatlı alımlarla Asya’daki başlıca ithal slab alıcısı konumunda yer alsa da Kasım-Aralık döneminde ithalat yeniden düşüşe geçti.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında vadeli inşaat demiri fiyatlarında kaydedilen sert düşüşlerin ve haddeleme faaliyetlerine getirilen kısıtlamaların ardından Çin ithal kütük piyasası dibe vurdu ve tüccarlar Çin için alınan pozisyon kargolarını Ocak ayına kadar sevk edilmek üzere başka rotalara sattı. Ülkede ithal ve yerel kütük fiyatları arasındaki farkın bu ayın sonunda 150$/mt seviyesini görmesi ve bu seviyenin üzerine çıkması nedeniyle Çin’in kütük ithalat hacmi Mart-Nisan döneminde düşük seyretmeye devam edecek.

Ayrıca Çin Mart ayında ithalat yerine kütük ve slab ihracatına başladı. Bu değişiklik Nisan-Haziran dönemi ihracat rakamlarına yansıyacak.