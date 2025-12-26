 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in yarı mamul ihracatı 2025 yılı Kasım ayında %25,8 düştü, ilk 11 ayda %140,9 arttı

Cuma, 26 Aralık 2025 10:20:08 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yıl Kasım ayında Çin’in yarı mamul ihracatı aylık bazda %25,8, yıllık bazda ise %59,23 düşüşle 1,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde ise Çin’in toplam yarı mamul ihracatı yıllık bazda %140,9 artışla 13,4 milyon mt’a ulaştı. Bu artış oranı yılın ilk dokuz ayındaki seviyeye göre 16,4 puan daha düşük gerçekleşti.

2026 yılında Çin’in yarı mamul ürünlerinin küresel piyasada rekabet avantajını koruması beklenirken, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ihracat üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor. Bu kapsamda, Çin’in yarı mamul ihracatının büyüme hızının 2026 yılında yavaşlaması bekleniyor.


Etiketler: Yarı Mamul Çin Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatlar aynı seviyelerde kalırken, Ocak başında artış beklenmiyor

26 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,8 azaldı

26 Ara | Çelik Haberler

Liberty Steel Dalzell İngiltere hükümetinden aldığı siparişle faaliyetlerine yeniden başladı

26 Ara | Çelik Haberler

Somasteel Nouaceur tesisindeki yatırımla yıllık kütük kapasitesini 400.000 mt’a çıkardı

26 Ara | Çelik Haberler

Körfez kütük piyasası durgun, alıcılar ithal fiyatların düşürülmesinde ısrarcı

25 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

ArcelorMittal yangının ardından Fos-sur-Mer tesisinde çelik üretimine yeniden başladı

25 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de inşaat demiri fiyatlarındaki düşüşle yerel ve ithal kütük ticareti yavaşladı

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük piyasasının görünümü Ocak ayı için yatay veya yukarı yönlü

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’dan iç ve dış piyasalara verilen uzun mamul fiyatları yatay, her iki segmentte de ticaret zayıf

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın kütük ihracatı durgun, yerel fiyatlardaki artış ve düşük karşı teklifler piyasayı kilitledi

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis