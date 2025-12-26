Çin’in yarı mamul ihracatı 2025 yılı Kasım ayında %25,8 düştü, ilk 11 ayda %140,9 arttı

Bu yıl Kasım ayında Çin’in yarı mamul ihracatı aylık bazda %25,8, yıllık bazda ise %59,23 düşüşle 1,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde ise Çin’in toplam yarı mamul ihracatı yıllık bazda %140,9 artışla 13,4 milyon mt’a ulaştı. Bu artış oranı yılın ilk dokuz ayındaki seviyeye göre 16,4 puan daha düşük gerçekleşti.

2026 yılında Çin’in yarı mamul ürünlerinin küresel piyasada rekabet avantajını koruması beklenirken, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ihracat üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor. Bu kapsamda, Çin’in yarı mamul ihracatının büyüme hızının 2026 yılında yavaşlaması bekleniyor.