Somasteel Nouaceur tesisindeki yatırımla yıllık kütük kapasitesini 400.000 mt’a çıkardı

Yerel basında yer alan haberlere göre Faslı inşaat demiri üreticisi Somasteel, Nouaceur tesisinde tamamladığı genişleme projesini Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Ryad Mezzour’un da katıldığı bir törenle hizmete aldı.

Proje kapsamında tesise modern bir tavlama fırını kurulurken, toplam 760 milyon MAD (83,4 milyon $) tutarındaki bu yatırımla birlikte şirketin yıllık kütük üretim kapasitesinin 400.000 mt’a ulaşması öngörülüyor.

Yatırımın istihdam tarafında da kayda değer bir etki yaratması bekleniyor. Buna göre tesisteki doğrudan çalışan sayısı 250’den 850’ye yükselirken, yaklaşık 1.800 kişilik dolaylı istihdam yaratılması hedefleniyor. Söz konusu artışın Nouaceur ve çevresindeki ekonomik faaliyetleri desteklemesi amaçlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada bu yatırımın Somasteel’in üretim yapısını hurda geri dönüşümünden inşaat demiri üretimine kadar uzanan entegre bir modele taşıdığı ifade edildi. Böylece şirket inşaat demiri üretiminin temel girdilerinden biri olan kütüğü tesis bünyesinde üretme imkanına kavuşurken, bu adım aynı zamanda Somasteel’in uzun vadeli dikey entegrasyon stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Açılışta konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ryad Mezzour, tesisin devreye alınmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Somasteel ve sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların yerli üretimin güçlendirilmesi ve rekabetçi seviyelerden yapılan ithalatın düşürülmesi yönündeki katkılarına dikkat çekti. Mezzour, önümüzdeki dönemde sektörün rekabet gücünü artırmak amacıyla kalite ve verimlilik odaklı iyileştirmelere ve yerel değer zincirlerinin daha etkin entegrasyonuna öncelik verileceğini dile getirdi.

Öte yandan Somasteel CEO’su Khalid Machrah, yeni yatırımın tesisin gelişiminde önemli bir eşik oluşturduğunu vurgulayarak kütük üretiminin başlamasıyla hem operasyonel esneklik hem de hammadde tedarik güvenliği açısından stratejik bir kazanım sağladığını ifade etti.