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Çin’in toptan elektrikli araç satışlarının Kasım ayında %29 artması bekleniyor

Salı, 05 Aralık 2023 10:44:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Çin’in toptan elektrikli araç satışlarının aylık %6 ve yıllık %29 artışla 940.000 adet olması bekleniyor. Ocak-Kasım döneminde ise bu satışların yıllık %35 artışla 7,74 milyon adet olması bekleniyor.

CPCA, Çin’de perakende binek araç satışlarının 2023 yılında 23,5 milyon adede, elektrikli araç satışlarının ise 8,5 milyon adede ulaşmasını ve elektrikli araçların piyasa payının %36 olmasını bekliyor.

Eski Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Miao Wei, elektrikli araçların yakıtlı araçların yerini alabilecek bir konuma geldiğini belirtti. Elektrikli araçların pazar payı 2025 yılı sonunda ya da 2026 yılında %50’yi aşabilir.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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