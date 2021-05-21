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Çin’in sıcak sac üretimi yüksek fiyatlar nedeniyle Nisan ayında %8,2 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 16:36:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in sıcak sac üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilene kıyasla %8,2 artarak 16,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, ülkenin sıcak sac üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %18,1 artışla 61,22 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış, Ocak-Mart döneminde kaydedilen artışa kıyasla 2,1 puan daha hızlı oldu.

Çin’in ortalama yerel sıcak sac fiyatları Nisan ayında, son kullanıcı talebinin iyi seyretmesi ve vadeli sıcak sac fiyatlarının artmasıyla birlikte 27 Nisan tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 5.735 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde kaydedildi. Söz konusu fiyat, 1 Nisan tarihinde kaydedilene kıyasla %6,5 arttı.

Çin’in soğuk sac üretimi ise bu yılın ilk dört ayında yıllık %27,8 artarak 14,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, yılın ilk üç ayında kaydedilen artışa kıyasla 4,9 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


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