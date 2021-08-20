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Çin’in sıcak sac üretimi Temmuz ayında düşüşe geçti

Cuma, 20 Ağustos 2021 14:39:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in sıcak sac üretimi bu yılın Temmuz ayında, aylık %10,1 ve Haziran ayına kaydedilen yıllık %12,8 artışa kıyasla yıllık %2,1 düşüşle 14,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ortalama yerel sıcak sac fiyatları, vadeli sıcak sac fiyatlarındaki yükselişle ve üretim kısıtlamalarının fiyatları desteklemesiyle birlikte artış gösterdi.

Sıcak sac üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %14,1 artarak 109,30 milyon mt oldu. Söz konusu artış, yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 2,7 puan daha yavaş oldu.

Soğuk sac üretimi ise bu yılın ilk yedi ayında yıllık %18,4 artışla 25,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, yılın ilk altı ayında kaydedilen artışa kıyasla 3 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: yassı ürünler  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  Uzak Doğu  Çin  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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