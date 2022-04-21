Çin’in sıcak sac üretimi Ocak-Mart döneminde %0,7 düştü

Perşembe, 21 Nisan 2022 15:04:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak sac üretimi bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %0,7 düşüşle 44,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayının başından itibaren vadeli sıcak sac fiyatlarının sertçe düşmesi spot piyasayı olumsuz etkiledi. Öte yandan pek çok bölgede pandeminin kötüye gitmesi sıcak sac piyasasına olan desteği zayıflattı. Vadeli sıcak sac fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte ayın ortasından itibaren yerel fiyatlar yükselişe geçti.

Aynı ayda soğuk sac üretimi ise yıllık %1,5 artışla 10,67 milyon mt oldu.