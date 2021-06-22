Çin’in sıcak sac üretimi Mayıs ayında yavaşladı

Salı, 22 Haziran 2021 14:10:07 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in sıcak sac üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %1,6 artarak 16,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu artış, Nisan ayında kaydedilen %8,2’ye kıyasla daha yavaş olsa da olumlu piyasa koşullarının halen devam ettiğini gösterdi.

Sıcak sac üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %17,6 artışla 77,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış, Ocak-Nisan döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.

Çin’in ortalama yerel sıcak sac fiyatları Mayıs ayının ilk yarısında, vadeli sıcak sac fiyatlarının artmasıyla ve iyi taleple birlikte 13 Mayıs tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 6.645 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in verilerine göre, söz konusu fiyat, 27 Mayıs tarihinde en düşük seviyesine gerileyerek 5.220 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde yer aldı.

Soğuk sac üretimi ise bu yılın ilk beş ayında yıllık %22,1 artışla 17,90 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, yılın ilk dört ayında kaydedilen artışa kıyasla 5,7 puan daha yavaş oldu.