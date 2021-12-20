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Çin’in sıcak sac üretimi Kasım ayında hafifçe arttı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 11:58:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in sıcak sac üretimi, bu yılın Kasım ayında, aylık %1,85 artışla ve yıllık %8,8 düşüşle 12,90 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüş, Ekim ayında kaydedilene kıyasla 6,2 puan daha yavaş oldu. Üretime getirilen kısıtlamaların gevşetilmesine bağlı olarak Ekim ayında sertçe düşen sıcak sac üretiminin, Kasım ayında hafifçe toparlandığı gözlendi.

Söz konusu ayda, ortalama yerel sıcak sac fiyatları, vadeli çelik fiyatlarının gerilemesi nedeniyle aşağı yönlü hareket etti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, sıcak sac üretimi yıllık %4,5 artışla 163,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, Ocak-Ekim döneminde kaydedilene kıyasla 1,3 puan daha yavaş oldu.

Soğuk sac üretimi ise, Ocak-Kasım döneminde, yıllık %11,7 artışla 40,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.

Aynı ayda, soğuk sac üretimi aylık %9,6 ve yıllık %2,2 artışla 3,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  sıcak haddelenmiş  Çin  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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