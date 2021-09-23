Çin’in sıcak sac üretimi Ağustos ayında da düşmeye devam etti

Perşembe, 23 Eylül 2021 14:18:23 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in sıcak sac üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %1,8 ve yıllık %10,4 düşüşle 14,30 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında kaydedilen aylık %10,1 düşüşün ardından Ağustos ayında görülen aşağı yönlü hareket, yassı mamule olan talebin, uzun mamul kadar düşmediğini ve piyasanın neredeyse güçlü seyrettiğini gösterdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, sıcak sac üretimi %10,6 artarak 123,59 milyon mt oldu. Söz konusu artış, yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 3,5 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, Çin iç piyasasında ortalama sıcak sac fiyatları aşağı yönlü hareket gösterse de en yüksek ve en düşük fiyat arasındaki fark, vadeli sıcak sac fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle %3’ü geçmedi.

Soğuk sac üretimi ise bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %16,2 artışla 28,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, yılın ilk yedi ayında kaydedilen artışa kıyasla 2,2 puan daha yavaş oldu.