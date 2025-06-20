Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Mayıs döneminde %4,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, sıcak rulo sac üretimi Ocak-Mayıs döneminde %4,8 artışla 94,7 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %6,9 artışla 20,06 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Mayıs ayında ise Çin’in sıcak ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık bazda %1,3 düşüş ve %5,2 artışla 18,9 milyon mt ve 4,11 milyon mt oldu.

Mayıs ayında Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları önce artış kaydetti, ardından geriledi. En yüksek fiyat seviyesi 3.480 RMB/mt (483$/mt) ile 15 Mayıs tarihinde, en düşük seviye ise 3.360 RMB/mt (467$/mt) ile 31 Mayıs tarihinde kaydedildi.