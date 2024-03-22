Çin’in perakende binek araç satışlarının Mart ayında %3,7 artması bekleniyor

Cuma, 22 Mart 2024 11:19:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Çin’in perakende binek araç satışlarının aylık %49,5 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %3,7 artışla 1,65 milyon adet olması bekleniyor.

Aynı ayda perakende elektrikli araç satışlarının ise aylık %93,2 ve yıllık %37,1 artışla 750.000 adet seviyesinde olması ve elektrikli araçların piyasa payının %45,5’e ulaşması bekleniyor.

CPCA, Mart ayının araç satışlarının yoğun olduğu bir ay olduğunu ve yerel yönetimlerin açıkladığı teşvik politikalarının araç piyasasını olumlu etkilediğini ifade etti.