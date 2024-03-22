﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in perakende binek araç satışlarının Mart ayında %3,7 artması bekleniyor

Cuma, 22 Mart 2024 11:19:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Çin’in perakende binek araç satışlarının aylık %49,5 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %3,7 artışla 1,65 milyon adet olması bekleniyor.

Aynı ayda perakende elektrikli araç satışlarının ise aylık %93,2 ve yıllık %37,1 artışla 750.000 adet seviyesinde olması ve elektrikli araçların piyasa payının %45,5’e ulaşması bekleniyor.

CPCA, Mart ayının araç satışlarının yoğun olduğu bir ay olduğunu ve yerel yönetimlerin açıkladığı teşvik politikalarının araç piyasasını olumlu etkilediğini ifade etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-17 Mart döneminde %13 yükseldi

21 Mar | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-10 Mart döneminde %4 yükseldi

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’in binek araç satışları Şubat ayında aylık %37 düştü

13 Mar | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde %11,1 arttı

12 Mar | Çelik Haberler

Çin’de otomobil satıcılarının stok endeksi Şubat ayında 1,74 oldu

12 Mar | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Şubat ayında %21 düştü

11 Mar | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-29 Şubat döneminde %21 düştü

07 Mar | Çelik Haberler

Çin’de ağır kamyon satışları Şubat ayında %31 düştü

01 Mar | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-25 Şubat döneminde %25 azaldı

29 Şub | Çelik Haberler

Çin’de otomobil satıcılarının stok endeksi Ocak ayında 1,38 oldu

27 Şub | Çelik Haberler