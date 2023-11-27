Çin’in perakende binek araç satışlarının Kasım ayında %26 artması bekleniyor

Pazartesi, 27 Kasım 2023 09:38:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Çin’in perakende binek araç satışlarının aylık %26 ve yıllık %2,3 artışla 2,08 milyon adet olması bekleniyor.

Aynı ayda perakende elektrikli araç satışlarının ise aylık %3,6 ve yıllık %34,6 artışla 820.000 adet seviyesinde olması ve elektrikli araçların piyasa payının %39,4’a ulaşması bekleniyor.

CPCA, otomobil satıcıları stok endeksinin Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 1,51 seviyesine kıyasla 1,7 seviyesine çıktığını belirtti.

17-26 Kasım tarihleri arasında Guangzhou’da düzenlenen uluslararası otomobil fuarında gösterilen yeni elektrikli araç modelleri birçok kişinin ilgisini çekti. Elektrikli araç satışlarının yeni yıla kadar Çin’de binek araç satışlarını desteklemesi bekleniyor.