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Çin’in perakende binek araç satışlarının Aralık ayında %9,3 artması bekleniyor

Cuma, 22 Aralık 2023 11:22:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Aralık ayında Çin’in perakende binek araç satışlarının aylık %9,3 ve yıllık %4,8 artışla 2,27 milyon adet olması bekleniyor.

Aynı ayda perakende elektrikli araç satışlarının ise aylık %11,8 ve yıllık %46,6 artışla 940.000 adet seviyesinde olması ve elektrikli araçların piyasa payının %41,4’e ulaşması bekleniyor.

Bununla birlikte yılın tamamında elektrikli araç satışlarının yıllık %36,5 artışla 7,75 milyon adet olması ve binek araç satışlarının da %5,2 artışla 21,6 milyon adet seviyesinde kaydedilmesi gerekiyor. Elektrikli araçların pazar payı ise yıllık 8 puan artışla %35,8 olacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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