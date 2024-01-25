Çin’in paslanmaz ham çelik üretiminin 2023’te 36 milyon mt olduğu tahmin ediliyor

Perşembe, 25 Ocak 2024 12:11:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin Özel Kalite Çelik Üreticileri Birliği’nin (CSSC) Paslanmaz Çelik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’in 2023 yılındaki paslanmaz ham çelik üretiminin, 2022 yılında kaydedilen 31,98 milyon mt’a kıyasla 36 milyon mt olması bekleniyor.

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2022 yılında 4,55 milyon mt olurken ithalatı 3,28 milyon mt seviyesinde yer almıştı. 2023 yılında ihracat ve ithalat rakamlarının 4,14 milyon mt ve 2,07 milyon mt olması bekleniyor.

Çin’in yıllık paslanmaz çelik üretim kapasitesi 50 milyon mt olarak belirtilirken kapasite kullanım oranı yaklaşık %70’te yer alıyor. 2024’te kesin olarak devreye alınacak 7 milyon mt kapasite bulunurken 6 milyon mt’luk ilave kapasitenin de devreye girmesi planlanıyor. Ülkede paslanmaz çelik için kapasite fazlasının gelecekte fazla karbon çelik kapasitesini geçmesi bekleniyor.