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Jiangsu eyaletinin enerji tüketimine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle POSCO paslanmaz çelik üretimine ara verdi

Çarşamba, 29 Eylül 2021 13:59:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Güney Koreli çelik devi POSCO’nun Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan paslanmaz çelik üretim tesisi POSCO Zhangjiagang Stainless Steel, Çin hükümeti tarafından enerji tüketimine getirilen kısıtlamalar sebebiyle paslanmaz çelik birimi ile sıcak sac haddehanesinde üretime ara vermek zorunda kaldığını duyurdu.

Soğuk sac haddehanesinde üretim faaliyetlerinin devam edebileceği bildirilirken, üretim hatlarının, Ekim ayına girilmeden yeniden faaliyete başlaması bekleniyor.

Jiangsu eyaleti hükümeti tarafından alınan bir kararla birlikte, enerji tüketimi fazla olan sektörlerin, enerji tüketimlerini 17 Eylül tarihine kadar azaltması istenmiş, bunun sonucunda pek çok çelik üreticisi, üretim hatlarını kapatmıştı.

POSCO Zhangjiagang Stainless Steel’in ham çelik üretim kapasitesi yıllık 1,14 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Uzak Doğu  yassı ürünler  POSCO  Çin  paslanmaz  çelik üretimi  paslanmaz  ham çelik  |  benzer haberler »


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