TISCO 2021’de 15,05 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor

Çarşamba, 17 Mart 2021 15:02:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Shanxi eyaletinde bulunan ve ülkedeki başlıca paslanmaz çelik üreticisi Taiyuan Iron and Steel (TISCO), 2021 yılında 6,4 milyon mt’u paslanmaz ham çelik olmak üzere toplam 15,05 milyon mt ham çelik üretmeyi planladığını açıkladı. Söz konusu yılda, şirketin faaliyet geliri hedefi 108 milyon RMB (16,6 milyar $) ve brüt kâr hedefi de 4,5 milyar RMB (700 milyon $) seviyesinde yer alıyor.

TISCO, 2020 yılında 10,68 milyon mt ham çelik ve 4,19 milyon mt paslanmaz ham çelik üretmişti.

Buna ek olarak TISCO, 2023 yılı sonunda 15 milyon mt’u paslanmaz ham çelik olmak üzere yıllık 20 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Şirket, 2023 sonunda yıllık 150 milyar RMB (23 milyar $) faaliyet geliri ve 6,6 milyar RMB (1 milyar $) brüt kâr elde etmeyi hedefliyor.

2025 yılı sonunda TISCO’nun, nikel ve krom kaynaklarındaki kendine yeterliliğinin sırasıyla en az %30 ve %50 seviyesine ulaşmasıyla birlikte, 18 milyon mt’u paslanmaz ham çelik olmak üzere yıllık 25 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor.