Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi ilk çeyrekte %46,5 arttı

Çin Özel Kalite Çelik Üreticileri Birliği Paslanmaz Çelik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde Çin’in paslanmaz çelik üretimi yıllık %36,38 artışla 8,16 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, Çin, yıllık %157,74 artışla 542.800 mt paslanmaz çelik ithal ederken, ülkenin paslanmaz çelik ihracatı ise yıllık %7,49 artışla 870.700 mt seviyesinde kaydedildi.
Ayrıca, Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi söz konusu çeyrekte yıllık %46,5 artışla 2,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.