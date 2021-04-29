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Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi ilk çeyrekte %46,5 arttı

Perşembe, 29 Nisan 2021 14:13:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Özel Kalite Çelik Üreticileri Birliği Paslanmaz Çelik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde Çin’in paslanmaz çelik üretimi yıllık %36,38 artışla 8,16 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, Çin, yıllık %157,74 artışla 542.800 mt paslanmaz çelik ithal ederken, ülkenin paslanmaz çelik ihracatı ise yıllık %7,49 artışla 870.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi söz konusu çeyrekte yıllık %46,5 artışla 2,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  tüketim  paslanmaz  paslanmaz  Çin  |  benzer haberler »


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