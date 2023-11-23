Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde yıllık %8,39 düştü

Perşembe, 23 Kasım 2023 10:29:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ekim ayında aylık %22,8 artış ve yıllık %8,59 düşüşle 284.200 mt paslanmaz çelik ithal ederken aylık %1,91 düşüş ve yıllık %13,76 artışla 336.500 mt paslanmaz çelik ihraç etti.

Çin’in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Ekim döneminde sırasıyla yıllık %39,42 ve %8,39 düşüşle 1,67 milyon mt ve 3,44 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ekim ayında Çin’in net ihracat tonajı, aylık %53,09 düşüş ve yıllık 67.500 mt artışla 52.300 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde Çin’in net ihracat tonajı yıllık %76,87 artışla 1,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan aynı ay içinde Çin’in hurda paslanmaz çelik ithalatı aylık %68,88 ve geçen yıla kıyasla %252,73 artışla 37.300 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk on ayında Çin’in paslanmaz çelik ithalatı yıllık %299,53 artışla 280.600 mt seviyesinde kaydedildi.