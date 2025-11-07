Çin’in çelik ihracatı 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %6,6 arttı, Ekim’de %12,5 geriledi

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık bazda %6,6 artışla 97,3 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Sadece Ekim ayında ise söz konusu ihracat aylık bazda %6,5 ve yıllık bazda %12,5 düşüşle 9,8 milyon mt oldu. Aynı ayda Çin’in nihai mamul ithalatı aylık bazda %8,2, yıllık bazda ise %6,2 düşüşle 503.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında ise ülkenin toplam nihai mamul ithalatı yıllık bazda %11,9 düşüşle 5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Küresel piyasadaki ticari gerilimler Ekim ayında Çin’in çelik ihracatı üzerinde olumsuz etki yarattı.