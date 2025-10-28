 |  Giriş 
Baotou Steel Union Ocak-Eylül döneminde kâra döndü

Salı, 28 Ekim 2025 10:38:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in İç Moğolistan bölgesinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Baotou Steel Union Co., Ltd. (Baotou Steel Union), bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %3,58 düşüşle 48,08 milyar RMB (6,8 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini açıkladı. Şirket aynı dönemde 233 milyon RMB (32,8 milyon $) net kâr bildirdi. Böylece geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 516 milyon RMB tutarındaki net zarardan kâra geçmiş oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise şirketin faaliyet geliri yıllık %14,29 artışla 16,751 milyar RMB (2,4 milyar $) seviyesine yükseldi. Aynı dönemde 81,24 milyon RMB (11,4 milyon $) net kâr kaydedilirken, geçen yılın aynı döneminde 625 milyon RMB net zarar açıklanmıştı.

Baotou Steel Union yılın ilk dokuz ayında ürün gamında stratejik bir yapılanmaya giderek rekabetçiliğini güçlendirdiğini belirtti. Örneğin, %0,30-0,60 karbon içeren orta karbonlu yapı çelikleri ve alaşımlı yapı çelikleri üretimi yıllık %18,1 artışla 7,11 milyon mt seviyesine ulaştı. Şirketin bir diğer kilit ürünü olan nadir toprak elementi içeren yeni çelik malzemelerinin üretimi ise %8,28 artış göstererek şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan şirket, maliyet düşürme ve süreç kontrolü uygulamalarına odaklandığını ve bu sayede hem operasyonel kalite hem de verimlilikte eşzamanlı iyileşme sağladığını ifade etti. İlk dokuz ayda ton başına çelik üretim maliyeti, geçen yılın aynı döneminde elde edilen %2,8’lik düşüşe ek olarak %2,45 oranında daha azaltıldı.


