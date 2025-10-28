 |  Giriş 
Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde yıllık %1,64 arttı

Salı, 28 Ekim 2025 10:15:51 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %21,35 düşüşle 1,14 milyon mt ve %1,64 artışla 3,78 milyon mt olarak gerçekleşti. 

Aynı dönemde Çin’in paslanmaz çelik net ihracatı yıllık bazda %16,25 artışla 2,64 milyon mt seviyesine ulaştı. Görünen paslanmaz çelik tüketimi ise yıllık %3,77 artışla 24,9 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Çin Demir Çelik Birliğine bağlı Paslanmaz Çelik Konseyi verilerine göre aynı dönemde Çin’in ham paslanmaz çelik üretimi yıllık %4,77 artışla 30,46 milyon mt olarak gerçekleşti.


