Çin’in kömür ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %2,1 düştü

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre Çin’in toplam kömür ithalatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %2,1 düşüşle 149,36 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Nisan ayında ise Çin’in kömür ithalatı aylık bazda %15,3 ve yıllık bazda %12,5 düşüşle 33,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında Orta Doğu’daki savaş uluslararası enerji fiyatlarını yükseltirken, kömürden gaza geçiş amaçlı yakıta yönelik küresel talepteki artış da uluslararası kömür fiyatlarını yukarı çekti. Bunun yanında yüksek uluslararası petrol fiyatları sevkiyat maliyetlerini artırarak ithal kömür maliyetlerinin yüksek seviyelerde kalmasına neden oldu. Buna karşılık Çin’de yerel kömür fiyatlarının görece istikrarlı seyretmesi, Nisan ayında kömür ithalatındaki düşüşe katkı sağladı.