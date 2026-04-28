Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2026 yılının ilk çeyreğinde %1,09 geriledi

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %1,09, %3,11 ve %2,28 gerilerken, yerel demir cevheri ve ithal toz cevher alım maliyetleri %1,33 ve %0,13 yükseldi.

Sadece Mart ayında ise koklaşabilir taş kömürü, metalurjik kok ve ithal demir cevheri ortalama alım maliyetleri sırasıyla aylık %0,93, %0,56 ve %1,13 düşerken, yerel toz cevher ve hurda ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %2,22 ve %1,06 yükseldi.