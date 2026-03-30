China Coal Energy’nin kömür satışları 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %7,2 geriledi, 2025 net kârı düştü

Çinli büyük kömür üreticisi China Coal Energy Co., Ltd, bu yılın Şubat ayında yıllık bazda %13,0 düşüşle 8,91 milyon mt kömür üretimi gerçekleştirdiğini, satış hacminin ise %5,5 azalarak 16,51 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Şubat ayında şirketin kendi üretimi olan kömür satış hacmi yıllık %10,1 düşüşle 8,65 milyon mt’a geriledi.

2026 yılının Ocak-Şubat döneminde ise şirketin toplam kömür üretimi %11,6 düşüşle 19,2 milyon mt olurken, satış hacmi %7,2 düşerek 36,56 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde kendi üretimi kömür satışları %5,3 düşüşle 19,22 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan şirketin 2025 yılı mali sonuçlarına göre faaliyet gelirleri %21,8 düşüşle 148,057 milyar RMB (15,6 milyar $) seviyesine gerilerken, net kârı %7,3 düşüşle 17,884 milyar RMB (0,86 milyar $) olarak açıklandı.

Şirketin kendi üretimi kömürün satış fiyatının söz konusu dönemde 77 RMB/mt (11,2$/mt) düşmesi, faaliyet gelirleri üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.