 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > China...

China Coal Energy’nin kömür satışları 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %7,2 geriledi, 2025 net kârı düştü

Pazartesi, 30 Mart 2026 11:34:17 (GMT+3)   |   Şanghay

Çinli büyük kömür üreticisi China Coal Energy Co., Ltd, bu yılın Şubat ayında yıllık bazda %13,0 düşüşle 8,91 milyon mt kömür üretimi gerçekleştirdiğini, satış hacminin ise %5,5 azalarak 16,51 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Şubat ayında şirketin kendi üretimi olan kömür satış hacmi yıllık %10,1 düşüşle 8,65 milyon mt’a geriledi.

2026 yılının Ocak-Şubat döneminde ise şirketin toplam kömür üretimi %11,6 düşüşle 19,2 milyon mt olurken, satış hacmi %7,2 düşerek 36,56 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde kendi üretimi kömür satışları %5,3 düşüşle 19,22 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan şirketin 2025 yılı mali sonuçlarına göre faaliyet gelirleri %21,8 düşüşle 148,057 milyar RMB (15,6 milyar $) seviyesine gerilerken, net kârı %7,3 düşüşle 17,884 milyar RMB (0,86 milyar $) olarak açıklandı.

Şirketin kendi üretimi kömürün satış fiyatının söz konusu dönemde 77 RMB/mt (11,2$/mt) düşmesi, faaliyet gelirleri üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.


Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ortalama ikinci kalite kok fiyatı temmuz sonunda %4,1 arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de ortalama ikinci kalite kok fiyatı temmuz ortasında %2 düştü

26 Tem | Çelik Haberler

Shanxi Coking Coal Group’un brüt karı 2017 yılında keskin artış gösterdi

22 Mar | Çelik Haberler

Çin’de ortalama nihai mamul fiyatı %1 azaldı

28 Tem | Çelik Haberler

Shanxi merkezli kömür üreticileri ocak-şubat döneminde 4,02 milyar RMB zarar etti

04 Nis | Çelik Haberler

Taiyuan Steel özel sektör çelik şirketini yeniden yapılandırdı

14 Eyl | Çelik Haberler

Hint CIL çelik sektörü dahil büyük tüketicilere arzı artırmak için sekiz kömür yıkama tesisi kuracak

30 Mar | Çelik Haberler

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde %3,96 düştü

30 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 13. Hafta, 2026

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları koklaşabilir taş kömüründeki keskin artışın ardından yükseldi

27 Mar | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis