Çin’in gemi üretimi Ocak-Kasım döneminde %2,6, yeni gemi siparişleri ise %8,7 düştü

Pazartesi, 21 Aralık 2020 12:26:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği (CANSI) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Kasım döneminde, Çin’in toplam gemi üretimi yıllık %2,6 düşüşle 33,24 milyon dwt oldu. Düşüş hızı, yılın ilk 10 ayında kaydedilen düşüş hızından 1 puan yavaş oldu.

Söz konusu dönemde Çin’in yeni gemi siparişleri yıllık %8,7 düşüşle 22,52 milyon dwt olurken, artış hızı Ocak-Ekim döneminde kaydedilen yıllık düşüş hızından 2,1 puan yüksek oldu. Kasım ayının sonunda Çinli gemi yapım şirketlerinin gemi siparişleri yıllık %11,1 düşüşle 70,94 milyon dwt seviyesinde yer aldı ve düşüş oranı yılın ilk 10 ayında kaydedilen düşüş oranından 1,1 puan hızlı oldu.

Ocak-Kasım döneminde, Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi, toplam gemi üretiminin %90,3’ünü oluşturdu.

75 büyük gemi yapım şirketinin verilerine göre, yılın ilk 11 ayında, söz konusu Çin gemi yapım şirketleri yıllık bazda %0,2 artışla 260,1 milyar RMB (39,7 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık %20,2 düşüşle 1,7 milyar RMB (260 milyon $) brüt zarar kaydetti.

Yılın ilk 11 ayında, Çin’in gemi üretimi, dünyadaki toplam gemi üretiminin %40,4’ünü oluşturarak bu konuda liderliğini sürdürdü. Çin’i %29,2 ile Güney Kore ve %26,7 ile Japonya takip etti.

1$ = 6,5507 RMB