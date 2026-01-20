 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılında %17,2 azaldı

Salı, 20 Ocak 2026 10:02:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım 2025 yılında %17,2 düşüşle 8,28 trilyon RMB (1,2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %8,7 düşüşle 881,01 milyon m2 olarak kaydedildi. 

İnşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %10 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %20,4 geriledi.

Aralık ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Kasım ayında kaydedilen %91,9’dan %91,45’e indi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

Çin Simandou'dan ilk demir cevheri siparişini teslim aldı, Avustralya ve Brezilya’ya bağımlılığı azalacak

20 Oca | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2025 yılında %42,4 arttı

20 Oca | Çelik Haberler

Çin çelik sektörünün kapasite kullanım oranı 2025 yılının dördüncü çeyreğinde %78,5 oldu

20 Oca | Çelik Haberler

Çin’de sabit varlık yatırımları 2025 yılında %3,8 düştü

20 Oca | Çelik Haberler

Çinli Baotou’nun tesisinde patlama, üretim askıya alındı

19 Oca | Çelik Haberler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları hafifçe gevşedi, yakın dönem beklentileri aynı

19 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in ham çelik üretimi 2025’te 44 milyon mt geriledi, Aralık’ta aylık bazda en düşük seviye görüldü

19 Oca | Çelik Haberler

Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2025 yılında %4,5 arttı

19 Oca | Çelik Haberler

Fushun Special Steel, 2025’te 110-124 milyon $ net zarar bekliyor

19 Oca | Çelik Haberler

Çin’de ortalama sıcak rulo sac fiyatları 2025 yılı 5-11 Ocak döneminde %0,7 arttı

19 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis