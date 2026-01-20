Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılında %17,2 azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım 2025 yılında %17,2 düşüşle 8,28 trilyon RMB (1,2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %8,7 düşüşle 881,01 milyon m2 olarak kaydedildi.

İnşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %10 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %20,4 geriledi.

Aralık ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Kasım ayında kaydedilen %91,9’dan %91,45’e indi.