Çin’in sıcak sac ve levha ihracatı 2025 yılında %2,1 düştü

Gümrük verilerine göre 2025 yılında Çin’in toplam sıcak sac ve levha ihracatı yıllık bazda %2,1 düşüşle 73,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Aralık ayında ise Çin, yılık bazda %10,8 artışla, Kasım ayına göre de %10,8 yükselişle 6,65 milyon mt sıcak sac ve levha ihracatı gerçekleştirdi.

SteelOrbis verilerine göre Aralık ayında Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları önce yükseldi, sonra geriledi ve ayın ortasından sonra yine toparlandı. Fiyatlar en yüksek seviyesine 16-31 Aralık tarihleri arasında ortalama 478$/mt FOB seviyesine çıkarak ulaştı, 9-15 Aralık döneminde ise ayın en düşük seviyesi olan 473$/mt FOB’a geriledi.