Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılında %4,3 geriledi

Perşembe, 22 Ocak 2026 10:06:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in 2025 yılındaki inşaat demiri üretimi yıllık bazda %4,3 düşüşle 186,31 milyon mt seviyesine geriledi.

Aynı dönemde filmaşin üretimi %1,6 düşüşle 132,83 milyon mt, kaynaklı boru üretimi ise %0,8 düşüşle 60,14 milyon mt oldu.

Aralık ayında inşaat demiri üretimi yıllık bazda %15,6 ve aylık %1,4 düşüşle 13,56 milyon mt, filmaşin üretimi yıllık %14,1 ve aylık %4,5 düşüşle 9,63 milyon mt, kaynaklı boru üretimi ise yıllık %10,1 ve aylık %2 düşüşle 4,92 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

SteelOrbis verilerine göre Aralık ayında Çin yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları önce düştü, ayın ortasında toparlandı, ayın geri kalanında ise yatay seyretti. Fiyatlar 2 Aralık’ta 3.337 RMB/mt (477$/mt) ile en yüksek seviyesine, 17 Aralık’ta 3.273 RMB/mt (468$/mt) ile en düşük seviyesine ulaştı. 


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

