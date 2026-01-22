 |  Giriş 
Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2025 yılında %4,2 artış kaydetti

Perşembe, 22 Ocak 2026 10:14:07 (GMT+3)   |   Şanghay

2025 yılında Çin’in sıcak rulo sac üretimi %4,2 artışla 222,7 milyon mt oldu. Aynı dönemde soğuk rulo sac üretimi %6,9 artışla 48,52 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında sıcak rulo sac üretimi yıllık bazda %4,8 ve aylık %4,2 düşüşle 17,08 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %0,8 ve aylık %0,3 artışla 4,3 milyon mt oldu. 

Aralık ayında sıcak rulo sac fiyatları önce düştü, ayın ortasında toparlandı, sonrasında yatay bir seyir izledi. Fiyatlar 1-2 Aralık’ta 3.415 RMB/mt (488$/mt) ile en yüksek, 16 Aralık’ta 3.335 RMB/mt (476$/mt) ile en düşük seviyeyi gördü.


