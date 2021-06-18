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Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %18,3 arttı

Cuma, 18 Haziran 2021 11:47:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %18,3 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %17,9 artışla 5,43 trilyon RMB (845 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu artış, yılın ilk dört ayına kıyasla 3,3 puan daha yavaş oldu. Söz konusu yavaşlama, hızla artan fiyatları kontrol altına almak için alınan önlemler nedeniyle gayrimenkul sektörünün yavaşladığına işaret ediyor.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %36,3 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %19,6 artışla 663,83 milyon m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Mayıs döneminde %10,1 arttı. Bu artış, yılın ilk dört ayına kıyasla 0,4 puan daha yavaş oldu. Söz konusu dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %6,9 artış gösterdi.


Etiketler: Uzak Doğu  inşaat  yatırım  Çin  |  benzer haberler »


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