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Çin altyapı inşaatını hızlandırmaya devam ediyor

Salı, 20 Eylül 2022 11:28:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de altyapı inşaat faaliyetleri son zamanlarda hız kazandı ve uzmanlar bu yıl ülkede sabit varlık yatırımlarının (kırsal haneler hariç) yıllık %7 artış göstereceğini öngörüyor. Bu artış 2021 yılında kaydedilene kıyasla 2,1 puan daha yüksek. Altyapı inşaatının bu artışta önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Buna ek olarak, bu yılın dördüncü çeyreğinde Çin’de birçok demir yolu projesinin inşası başlayacak.

Normalde ülkede yılın ikinci yarısı ve özellikle de dördüncü çeyreği, demir yolu inşası için ana dönem. Bu yıl ekonomisini istikrarlı hale getirme konusunda baskı altında olan ülkede, demir yolu projelerine yönelik yatırımları hızlandırmak önemli bir stratejik araç olarak görülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat Yatırım 

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