Çin’in emlak sektörü 2021 yılında yavaşladı, yeni inşaatlar %11,4 düştü

Salı, 18 Ocak 2022 11:34:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede emlak sektörüne yapılan toplam yatırımlar 2021 yılında yıllık %5,2 ve 2019 yılına kıyasla %11,7 artışla 14,76 trilyon RMB (2,32 trilyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yıllık artışın, 2021 yılının ilk 11 ayına kıyasla 0,8 puan daha yavaş olması, mali kriz ve ekonomik durgunluk nedeniyle emlak sektörünün yavaşladığına işaret ediyor.

2021 yılında, Çin’de satılan yeni ticari gayrimenkul alanı yıllık %1,9 artış kaydetti.

İnşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan ise yıllık %5,2 artış gösterdi. Söz konusu artış, 2021 yılının ilk 11 ayında kaydedilene kıyasla 1,1 puan daha yavaş oldu. Ayrıca, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %11,4 düştü. Söz konusu düşüş, 2021 yılının Ocak-Kasım dönemine kıyasla 2,3 puan daha hızlı oldu.

Çinli emlak devi Evergrande Group’un borç krizi ülkenin emlak sektörünü olumsuz etkiledi. 2022 yılında ülkedeki mali krizin bir nebze hafifleyeceği ve emlak sektörünü olumlu etkileyeceği belirtildi.