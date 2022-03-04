Çin’in Hebei eyaletinde 104 ulaştırma projesinin inşasına başlandı

Cuma, 04 Mart 2022 11:32:15 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Hebei eyaletinde toplam 234,9 milyar RMB (37,3 milyar $) yatırımla hayata geçirilecek 104 ulaştırma sektörü projesinin inşasına 2 Mart tarihi itibarıyla başlandığı ve bu yıl içerisinde 49,7 milyar RMB’lik (7,9 milyar $) yatırım yapılacağı bildirildi. Ulaştırma projelerine başlanmış olması Hebei eyaletindeki inşaat faaliyetlerinin bu yıl yeniden başlayacağını gösteriyor.

Eyalet yönetimi bu yıl içerisinde yol yapımlarında da kullanılabilmek üzere büyük şehirlerdeki inşaat çalışmalarını finanse etmek amacıyla 100 milyon RMB (15,9 milyon $) tahsis edecek.