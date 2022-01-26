Çin’de 2021 yılında 55.600 eski mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapıldı

Çarşamba, 26 Ocak 2022 13:35:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında ülkedeki 53.000 eski mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmasının beklendiği bildirilmişti. Buna göre, yıl içerisinde 55.600 eski mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

2021-2025 yılları arasında, alt gelir grubuna yönelik konut inşaatlarına yapılacak sabit varlık yatırımlarının 2,34 trilyon RMB (370 milyar $) seviyesine ulaşması ve bu yıl içerisinde ise 560 milyar RMB’lik yatırım yapılması bekleniyor.